В Совфеде призвали заморозить проверки бизнеса в "ключевой для страны момент"

Спикера Совфеда Валентина Матвиенко потребовала, чтобы контролирующие бизнес органы заморозили все плановые и внеплановые проверки в "ключевой для страны момент", связанный с проведением спецоперации на Украине.

По её словам, в ряде регионов РФ такие мероприятия продолжаются, несмотря на решение правительства прекратить проверки.

"Предельно понятно — сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил", — отметила Матвиенко в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула: нельзя мешать бизнесу работать в "переломный момент", когда происходит структурная перестройка экономики РФ. Проверки, пояснила политик, создают большие проблемы по возвращению в нормальный темп ведения предпринимательской деятельности.

Матвиенко призвала сотрудников контролирующих органов проявить себя "государственниками" и "не искать лазейки" в документах бизнесменов. Она считает, что сегодня предприниматели должны чувствовать поддержку своей работы со стороны правительства страны.

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