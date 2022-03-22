В Британии решили "временно" национализировать Gazprom Energy

Правительство Великобритании, дабы обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии потребителям в своей стране, намерено "временно" национализировать Gazprom Energy — розничное подразделение российского "Газпрома".

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Эта мера принята для обеспечения того, чтобы проблемные компании продолжали поставки энергии потребителям на фоне потерь из-за более высоких затрат на электроэнергию.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd является основным кандидатом на включение в специальный административный режим Великобритании", — пишет издание со ссылкой на "человека, знакомого с этим вопросом".

Gazprom Energy имеет более 30 000 бизнес — клиентов и поставляет энергию предприятиям и государственным учреждениям, включая части Национальной службы здравоохранения Великобритании.

8 марта Великобритания объявила, что планирует поэтапно отказаться от импорта российской нефти и газа к концу года.

Напомним,ранее стало известно, что власти Великобритании пытались через соцсети манипулировать сознанием россиян.