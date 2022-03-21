В США дали советы по выживанию тем, кто зарабатывает менее 300 тысяч долларов

Колумниста агентства Bloomberg в США раскритиковали в соцсетях за советы по выживанию в условиях высокой инфляции для тех, кто зарабатывает менее 300 тысяч долларов в год.

В Bloomberg Opinion была опубликовали колонку под названием "Инфляция бьет больше всего по тем, кто зарабатывает менее 300 тысяч долларов. Вот как справиться с этим". Советы давала Тереза Гилардуччи, специалист по рынку труда и пенсионного обеспечения.

Вот только эти советы сильно удивили многих читателей колонки. И разозлили. Например, она посоветовала "не бояться исследовать" новые продукты, заменять мясо овощами, бобами и чечевицей, не отовариваться оптом, пересмотреть траты по кредитке, не покупать бытовую технику и мебель, отказаться от посещения ресторанов и "увеличивать пластичность мозга".

Помимо всего прочего она посоветовала владельцам домашних животных экономить на их лечении, особенно в случае серьёзных заболеваний, сообщает "Экономика сегодня".

Вот как отреагировал один из читателей колонки: "Попробуйте семидневное водное голодание каждые семь дней. Тогда вам не нужно будет беспокоиться из-за инфляции, потому что не нужно будет ничего покупать. Проблема решена"

А другой читатель признался, что устал от статей в духе "пусть едят пирожные".

Напомним, по данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране в феврале 2022 года достигла 7,9 процентов. Это максимальное значение с января 1982 года, то есть больше чем за 40 лет.

Нынешняя американская администрация пытается переложить ответственность за рост цен на президента России Владимира Путина. Ранее была информация, что в США популярных блогеров, авторов роликов на платформе Tik-Tok, власти этой страны просят продвигать тезис о том, что в инфляции якобы виноват российский лидер.

Впрочем, далеко не всех американцев подобная пропаганда убеждает.