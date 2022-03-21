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Автор Николай Ткаченко

Экономист объяснил, к чему приведёт блокировка США счетов российских банков

Экономика

Блокировка корреспондентских счетов российских банков в кредитных организациях США приведёт к невозможности России осуществлять валютные операции ни в каком виде. Об этом заявил доктор экономических наук Константин Ордов.

Он объяснил в беседе с "Радио 1", что ситуация довольно простая. В случае блокировки счетов россияне смогут конвертировать валюту онлайн, проводить какие-то операции. И хотя на их счетах будут числиться деньги, валюту на руки они получить не смогут. А это ничем не лучше обнуления.

По словам экономиста, под термином "обнуление" здесь понимается желание Запада сделать невозможным использование этих средств, то есть заморозить и заблокировать. Пользоваться этими средствами можно будет, если американцы снимут ограничения, заключил эксперт.

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Автор: Николай Ткаченко
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