Песков раскритиковал желание ЕС отказаться от российской нефти: "Ударит по всем"

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил намерение стран Евросоюза объявить новые ограничительные меры и как можно скорее отказаться от нефти из России. Данный вопрос пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "очень сложным".

"Такое эмбарго повлияет, причём повлияет очень серьёзно, вообще на мировой нефтяной рынок", — отметил Песков, слова которого приводит Газета.Ru.

Также в Кремле подчеркнули, что подобные меры дестабилизируют энергосектор в Европе и "ударят по всем". При этом члены ЕС пострадают сильнее, чем Штаты, сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее заместитель помощника американского лидера по нацбезопасности Далип Сингх предупредил, что Вашингтон способен ужесточить антироссийские санкции из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Как подчеркнул политик, на этот раз ограничения могут возникнуть в энергосекторе.

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