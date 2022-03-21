Евросоюз убивает свой малый и средний бизнес

24 и 25 марта в Брюсселе состоится встреча лидеров "Большой семерки", на которой, как ожидается, Евросоюз предложит президенту США продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле между США и ЕС. Вашингтон не спешит идти навстречу пожеланиям европейцев и менять невыгодные для них торгово-инвестиционные правила.

Первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕС и Соединенными Штатами Америки проходили с 2013 по 2016 год. Страны-члены Евросоюза надеялись на снижение тарифов и ликвидации мешающих бизнесу барьеров, уравняв требования к компаниям по обе стороны Атлантики. Однако тогда соглашения о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP) не удалось достичь.

"Мы должны возобновить переговоры по соглашению о трансатлантической свободной торговле, — высказался в интервью ежедневной деловой газете Германии Handelsblatt министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП). — Именно сейчас, во время кризиса, становится очевидным, насколько важна свободная торговля во всем мире с партнерами, которые разделяют наши ценности".

В Евросоюзе критикуют данное соглашение, потому что TTIP угрожает, прежде всего, европейскому малому и среднему бизнесу, производителям сельхозпродукции. В частности, из-за разницы в стандартизации товаров качество продуктов может значительно снизиться.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, как сообщает RT на русском, отмечает, что "в погоне за некими общими ценностями Европа уже утратила военно-политический, а теперь, как видим, может потерять и экономический суверенитет. Однако необходимо дождаться развития этой дискуссии и заявлений официального Брюсселя".

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