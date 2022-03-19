Стала известна доля импорта РФ на товары до введения санкций

Опубликованы наименования товаров, которые в Россию ввозились из-за рубежа в большом процентном соотношении.

Telegram-канал "Мышеловка" опубликовал данные по импортным товарам, которые занимали солидный объём российского рынка.

Согласно наглядной информации доля иностранных автозапчастей в РФ составляла 95%. Из-за рубежа в Россию ввозились 92% игр и игрушек. 87% обуви и 82% одежды на российском рынке были импортного производства. Телекоммуникационное оборудование ввозилось в нашу страну в объёме 86%. 75% приходилось на товары повседневного спроса.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ объявил месяц незапланированных отпусков для сотрудников. Отдых для работников автомобилестроительного завода начался досрочно из-за того, что прекратились поставки электроники из-за рубежа.

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