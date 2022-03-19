Польша призвала сломить Россию полной торговой блокадой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой полностью отказаться от торговли с Россией. К этому он призвал страны Евросоюза.

Властям Польши показалось недостаточно тех мер, которые приняли против России США и страны Европы.

"Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями", — цитирует предложение Моравецкого РИА Новости.

Такие меры, по мнению премьер-министра Польши, заставит Россию прекратить спецоперацию на Украине.

Польский премьер предложил включить этот пункт в новый пакет антироссийских санкций.

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