Минпромторг РФ заверил в отсутствии дефицита презервативов

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что в будущем в России не ожидается дефицита средств барьерной контрацепции, поскольку крупнейшие производители презервативов — Таиланд, Индия, Корея, Китай — не объявляли о прекращении их поставок в страну.

"Практически все мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья (латекса) и находится в Юго-Восточной Азии… За период 2021 года основными странами импортёрами презервативов являются Таиланд, Китай, Малайзия, Индия. Поэтому дефицит этого продукта не прогнозируется", — сказали РИА Новости в пресс-службе российского министерства.

В Минпромторге отметили, что Россия производит около 100 миллионов презервативов в год, а импортирует из азиатских стран 600 миллионов.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно и в больших количествах скупать презервативы. В частности, с 28 февраля по 6 марта продажи средств контрацепции в аптеках выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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