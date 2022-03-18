“Выкупают всё”: в Китае ажиотажный спрос на российские товары

Спрос на российские товары в Китае вырос в несколько раз с начала марта, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"У нас есть Национальные магазины, мы видим, что в соцсетях Китая идёт поддержка российских товаров и выкупают всё, что находится в слотах. Количество обращений в павильон в Шанхае выросло в разы, поскольку экспортёры увидели потенциал китайского рынка и за этот год убедились в нашей надёжности", — цитирует Веронику Никишину издание "Экономика сегодня".

Она сообщила, что за последние две недели самые крупные сети КНР, торгующие продуктами питания, заявили о намерении заключить контракты с российскими поставщиками на десять миллионов долларов. Особо интересуют жителей Китая шоколад, печенье, пастила, пряники российского производства.

Российские экспортёры также оценили потенциал китайского рынка. По словам Вероники Никишиной, количество обращений в РЭЦ выросло в разы. На сегодняшний день в российском дегустационном павильоне в Шанхае представлены 47 поставщиков, скоро к ним присоединятся ещё три десятка.

"Появилось много посетителей, которые приходят именно за российской продукцией, чаще начали приходить потенциальные клиенты и партнёры, которые увидели хорошую возможность для развития сотрудничества с Россией в сфере АПК", — сказала Никишина.

Напомним, власти КНР неоднократно подчёркивали, что будут продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией. И выступали против санкций, которые западные государства вводят в отношении России. В Пекине считают их дестабилизирующими мировой рынок.

В Китае также весьма резко реагируют на угрозы США, где заявляют, что сотрудничество между Пекином и Москвой будет иметь последствия для КНР. Например, в заявлении Минкоммерции Китая сказано о защите интересов своих предприятий и содержится требование немедленно прекратить необоснованное давление.

"Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <…> Они дестабилизируют глобальный рынок", — заявил на пресс-конференции официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн. "Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью", — цитирует ТАСС его заявление.

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