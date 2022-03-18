В Госдуме назвали плюсы плановой экономики в России

Зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов и его коллега из Комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказали о развитии плановой экономики в России. Таким образом можно смягчить последствия беспрецедентных ограничительных мер Запада, отметили парламентарии.

По мнению Щапова, рыночную экономику можно назвать нежизнеспособной в случае с нашей страной. Как подчеркнул депутат, благодаря пятилетнему плану легче правильно распределить ресурсы, компенсировать отставание от других государств.

"Есть такие сегменты, где нужна плановая экономика. Там, где государство более эффективно. Электроэнергетика, например, так как это единая экосистема и её регулирование, наверное, эффективнее в централизованном в плановом порядке", — сказал Свистунов в разговоре с URA.RU.

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснил, каким должен быть ответ Москвы на антироссийские санкции. По мнению специалиста, власти РФ должны полностью ограничить поставки всех товаров в Штаты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен