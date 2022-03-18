Шанс на укрепления курса доллара в районе 100 рублей после его падения до 120 рублей вполне реален. Об этом говорит и тот факт, что в течение всей недели рубль торгуется в плюсе. Такое мнение высказала руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова в беседе с агентством "Прайм".
Она считает, что российская экономика справилась с "шоковым" этапом, хотя геополитическая обстановка продолжает оставаться напряжённой и вводятся новые санкции.
Эксперт заявила, что уже есть проявления первых признаков нормализации функционирования российской финансовой системы и стабилизации курса рубля. А это даёт основания надеяться на нормальную работу валютного и денежного рынка в России.
"Поэтому можно ожидать, что курс рубля начнёт формироваться на основе рыночных механизмов, как это было в последние восемь лет, и удержится в районе 100 рублей", — сделала прогноз Михайлова.
Ранее финансовый аналитик Алексей Антонов назвал условия, при которых рубль может значительно обвалиться ещё раз.
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