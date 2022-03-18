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Автор Екатерина Широкова

Экономист Иванов: санкции подтолкнут бизнес в РФ к развитию и импортозамещению

Экономика

Российский малый и средний бизнес имеет большой потенциал в развитии импортозамещения в стране. На фоне введённых санкций и поддержки правительства России, этот процесс может быть ускорен в разы, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов.

Экономист Иванов: санкции подтолкнут бизнес в РФ к развитию и импортозамещению

По его словам, именно частный бизнес имеет все шансы стать катализатором восстановления российской экономики. Однако эксперт признал, что часть экономических ограничений нанесла ущерб предпринимательству, но не столь серьёзный, как рассчитывали инициаторы санкций.

"Сейчас открываются большие возможности для разных отраслей промышленности, технологий, агропромышленного комплекса. И действительно, те бизнесмены, которые возьмут себя в руки и начнут создавать, не только помогут восстановлению экономики, но и обеспечат себя хорошей прибылью", — цитирует Иванова "Экономика сегодня".

По словам экономиста, рынок импортозамещения не должен "пугать" российских бизнесменов. Он подчеркнул, что им плотно занимаются в России с 2015 года и содействие властей гарантирует устойчивое развитие отраслей.

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"Импортозамещение" - сказка для взрослых
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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