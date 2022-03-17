Попавший под санкции Эрнст вышел из совета директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение выйти из состава совета директоров МТС, сообщает РИА Новости.

В компании уточнили, что он уже оповестил коллег о своём уходе с поста директора в совете директоров МТС. Также стало известно, что решение вступает в силу 17 марта.

Ранее США и страны ЕС ввели санкции из-за спецоперации России против ряда политиков и других официальных лиц страны. Так, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст тоже попал в санкционный список. Напомним, что ограничительные меры также введены, например, против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьёва.

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