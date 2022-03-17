Промсвязьбанк заявил о готовности работать в Крыму

В Промсвязьбанке заявили о готовности начать работать в Крыму. Так, банк может обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в ПСП сказали, что они планируют предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг.

В четверг, 17 марта, российский лидер Владимир Путин сказал, что сейчас крупным отечественным компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться, можно начинать работать в Крыму. Об этом президент заявил на совещании по вопросам социально-экономического развитиярегиона.

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