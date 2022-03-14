Экономист назвал бессмысленным четвёртый пакет санкций ЕС против России

Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении четвертого пакета санкций в отношении России, который лишит её статуса страны наибольшего благоприятствования на европейских рынках и наложит запрет на приобретение предметов роскоши российской элитой, выглядят как минимум странными. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов.

Эксперт заметил в беседе с корреспондентом "Народных Новостей", что сейчас говорить о режиме наибольшего благоприятствования поздно, поскольку тема эта ушла в 2014 году. И никакого режима благоприятствования в ЕС нет – это миф, в который никто не верит.

Что касается запрета на покупку предметов роскоши, то непонятно, кто их в нынешней ситуации будет покупать, добавил собеседник издания. По его мнению, это будет ударом по европейской торговле, когда вместо модных и дорогих брендов нам будут пытаться продать подделки.

Колташов считает, что такие "санкции" имеют целью попытку давления на находящихся на Западе российских собственников, которые не знают сейчас, что делать.

Расчёт на то, что русские не смогут сражаться без кружев или золотых голунов, не сработает, заключил экономист.

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