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Автор Игорь Буккер

Россия Западу: возьми, боже, что нам негоже

Экономика

Россия продолжит выплачивать свои обязательства по госдолгу, но будет делать это в рублях до тех пор, пока западные страны не разморозят наши золотовалютные резервы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Россия Западу: возьми, боже, что нам негоже

"Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых", — пояснил высокопоставленный чиновник в интервью телеканалу "Россия 1".

Как уточнил глава финансового ведомства, заморожена примерно половина российских золотовалютных резервов — около $300 млрд. Силуанов обратил внимание, что Запад пытается оказывать давление на китайское руководство, чтобы ограничить для России доступ к ее резервам в юанях, а также помешать взаимной торговлей с Поднебесной.

"Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — пояснил финансист.

Как подчеркнул глава Минфина, у России хватит средств, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров. Хотя российские банки, по признанию министра, оказались в непростой ситуации, однако запасы капитала позволяют функционировать даже подпавшим под санкции.

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Автор: Игорь Буккер
Темы сша китай россия антон силуанов
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