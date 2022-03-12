EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада

Экономика

Россия готовится предъявить Западу список персональных санкционных мер, которые затронут западных политиков, бизнесменов и других заметных общественных деятелей.

Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков сообщил, что такие списки уже подготовлены.

"Это по большому счёту часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — объяснил дипломат в эфире Первого канала.

11 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал о санкциях против 12 депутатов Госдумы РФ. В этом списке значится пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ограничительные меры были также предприняты против супруги Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей.

Санкции стали реакцией Запада на проводимую на территории Украины военную спецоперацию.

Сообщается, что страны "Большой семерки" (G7: США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования при торговле со всеми этими странами. США останавливает поставки в РФ долларов и экспорт предметов роскоши. Западные страны отказываются от импорта российских морепродуктов, спиртных напитков и алмазов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Елена Былкина
Темы япония канада сергей рябков татьяна навка дмитрий песков владимир путин
Sberbank
Новости
Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада
Автопробег в поддержку российских военных прошел в Петербурге
Никас Сафронов не дал в обиду Аллу Пугачёву: "Она поехала лечиться"
В Молдавии заявили, что Европе грозит гуманитарный кризис
Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"
Россия ликвидировала военный аэродром в Василькове
Доктор Мясников нашёл плюсы в санкциях Запада
Axios: Израиль рекомендовал Киеву принять российские условия
Новые документы: США готовили на Украине биоатаку на Россию
Полиция Латвии испугалась реакции российских СМИ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Динозавры вымирали от ОРВИ Ирина Шлионская Любовь Степушова Латвия рискует попасть под каток денацификации Любовь Степушова Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Политика. Новости и аналитика
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Последние материалы
Динозавры вымирали от ОРВИ
Автопробег в поддержку российских военных прошел в Петербурге
Никас Сафронов не дал в обиду Аллу Пугачёву: "Она поехала лечиться"
В Молдавии заявили, что Европе грозит гуманитарный кризис
Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"
Латвия рискует попасть под каток денацификации
Россия ликвидировала военный аэродром в Василькове
Доктор Мясников нашёл плюсы в санкциях Запада
Axios: Израиль рекомендовал Киеву принять российские условия
Новые документы: США готовили на Украине биоатаку на Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников