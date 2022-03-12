Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада

Россия готовится предъявить Западу список персональных санкционных мер, которые затронут западных политиков, бизнесменов и других заметных общественных деятелей.

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков сообщил, что такие списки уже подготовлены.

"Это по большому счёту часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — объяснил дипломат в эфире Первого канала.

11 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал о санкциях против 12 депутатов Госдумы РФ. В этом списке значится пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ограничительные меры были также предприняты против супруги Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей.

Санкции стали реакцией Запада на проводимую на территории Украины военную спецоперацию.

Сообщается, что страны "Большой семерки" (G7: США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования при торговле со всеми этими странами. США останавливает поставки в РФ долларов и экспорт предметов роскоши. Западные страны отказываются от импорта российских морепродуктов, спиртных напитков и алмазов.

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