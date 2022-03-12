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Автор Елена Былкина

В Молдавии заявили, что Европе грозит гуманитарный кризис

Экономика

Ситуация на Украине стала причиной возникновения самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску из-за происходящего на Украине.

В Молдавии заявили, что Европе грозит гуманитарный кризис

Винят в дестабилизации ситуации в Европе проводимую на Украине военную спецоперацию РФ.

"Эта война спровоцировала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затрагивает Украину и Молдавию", — цитирует слова Попеску РИА Новости.

Вице-премьер рассказал, что Молдавия приняла более 300 тыс. беженцев с Украины, 100 тысяч из которых по-прежнему находятся в стране.

Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что Молдавия и Румыния организуют зелёный коридор для беженцев с Украины, которые пытаются попасть транзитом в Евросоюз.

Руководство Молдавии ранее обратило внимание на то, что беднейшая страна Европы приняла на себя тяжесть обязанностей по эвакуации украинцев.

"Мы определенно нуждаемся в финансовой помощи и гуманитарной помощи, чтобы иметь возможность поддержать этот поток беженцев", — отмечала премьер-министр Молдавии.

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Автор: Елена Былкина
Темы молдавия николай попеску
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