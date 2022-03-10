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Автор Елена Былкина

Как закрытие воздушного пространства РФ отразится на иностранных компаниях

Экономика

В ответ на запрет российским самолётам пересекать воздушное пространство Европы Россия закрыла свою территорию для перелётов иностранных авиакомпаний. Больно ли ударят такие шаги по странам Запада?

Как закрытие воздушного пространства РФ отразится на иностранных компаниях

Иностранные компании лишились возможности летать через Россию. Нанесли ли зеркальные санкции какой-либо ущерб зарубежным авиакомпаниям.

"В 2019 году пролет по транссибирскому маршруту экономил западным компаниям $20-25 тысяч долларов (для рейса туда-обратно) по сравнению с облетом по южному маршруту (это уже с учетом выплаты роялти Аэрофлоту). С учётом подорожания топлива эта сумма может составлять до $30 тысяч, что довольно существенно, учитывая низкую маржинальность авиаперевозок., — цитирует слова независимого аналитика Дмитрия Адамидова Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Аналитик не думает, что это приведёт к банкротству иностранных компаний, однако на объёме прибыли такие нововведения, безусловно, скажутся.

Адамидов отмечает, что будущее Росавиации зависит от того, что будет с украинским вопросом. Он надеются, что российские авиакомпании не будут повышать стоимость авиабилетов.

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Срочно! России запретили летать над Европой. Новый пакет санкций
Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак
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