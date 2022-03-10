Ресторатор Бухаров ответил, возможно ли создать аналог McDonald's в России

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ответил Pravda.Ru, возможно ли создать на российском рынке аналог ресторанов McDonald's, как это ранее предложил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что на реализацию этого проекта может быть выделено 500 миллионов рублей.

"В компаниях McDonald's и KFC работает очень большое количество людей, поэтому Правительство хочет сохранить рабочие места. Эти предложения о том, что или они передают это в управление, сохраняя собственность за собой, или продают свои активы… Бургеры — это сегодня очень модная история, она есть практически во всех ресторанах, и с закрытием McDonald's эти блюда будут представлены в других местах общественного питания. Поэтому какой-то нехватки для потребителя здесь не будет, а дальше просто нужно понимать, как это юридически будет решаться", — объяснил он.

Бухаров сделал акцент на том, что бургеры — это не авторское блюдо McDonald's, поэтому вопрос быстрого замещения продукции этой компании зависит только от наличия необходимого оборудования и помещений.

Ранее Собянин заявил, что российские сети общественного питания могут в течение года заместить закрывающиеся рестораны McDonald's. Власти столицы планируют выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания аналога.

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