Грозит ли России дефицит китайских смартфонов

Газета Financial Times заявила, что поставки смартфонов из КНР в нашу страну сократились в два раза. "Газета.Ru" выяснила, так ли это на самом деле.

На китайские бренды в РФ приходится 60% рынка. По мнению прессы США, Россия уже столкнулась с сокращением поставок.

В компании "Ситилинк" уверили, что поставки смартфонов китайских брендов в Россию продолжаются в прежних объёмах. Ограничения наблюдаются лишь у некоторых китайских производителей, однако это, вероятнее всего, связано с последствиями коронавируса. Западные санкции и спецоперация на Украине здесь не при чём.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков советует не доверять сообщениям Financial Times.

"Издание приводит названия трех брендов — Xiaomi, Huawei, Oppo — и утверждает, что на их долю приходится 60% российского рынка. На самом же деле китайцы в РФ никогда такого объема не имели. В лучшие годы у них было около 55% рынка, сейчас — около 50%", — цитирует слова Суркова "Газета.Ru".

Лидирующим брендом в РФ является Xiaomi (около 30% рынка). На остальные компании приходится мизерное число процентов.

Xiaomi, по словам эксперта, не покинет российский рынок, так как он для компании является одним из самых приоритетных.

Сурков предположил, с чем могут быть связаны колебания в поставках китайских смартфонов в Россию.

"Все изменения, которые сейчас наблюдаются, связаны только с одним — курсом рубля. Компании берут паузу для переоценки товаров, исходя из ситуации", — объяснил Сурков.

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