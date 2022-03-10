Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что искусственно повышать цены на продукты питания в российских магазинах, прикрываясь санкциями, недопустимо.

По его словам, в последнее время россияне часто жалуются на подорожание продовольствия, детского питания, лекарственных средств. Володин подчеркнул: в условиях санкций некоторые товары действительно могут увеличиться в цене. Однако он убеждён: продукция, которая производится в РФ, должна продаваться по прежней стоимости.

"Поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер", — отметил Володин в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что в ближайшее время планируется обсудить законопроект, согласно которому правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые продукты и медикаменты.

Как отметил Володин, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке, чтобы защитить жителей РФ от подорожания товаров в магазинах.

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