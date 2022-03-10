Минздрав доволен: из России уходит производитель сигарет

Один из крупнейших мировых производителей табака Philip Morris International (PMI) заявил, что сокращает объёмы производства и приостанавливает запланированные инвестиции в Россию на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и изменения нормативно-правовой базы.

Это заявление было сделано в связи с тем, что крупные международные компании покидают Россию из-за западных санкций против Москвы в связи с её спецоперацией на Украине.

Ранее запланированные инвестиции табачного гиганта в страну включали запуск новых продуктов, а также коммерческие, инновационные и производственные инвестиции. Philip Morris владеет такими брендами, как Parliament, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next, а также стиками Heets для IQOS.

PMI уточнила, что продолжит выплачивать зарплаты всем своим более чем 3200 сотрудникам в России.

Ранее британская табачная компания Imperial Brands также приостановила все операции в России после международных санкций против страны.

Надолго ли нас покидает табачный гигант, неясно, ведь часть заявивших об уходе из России брендов уже информировали о возвращении.

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