Турция предупредила о "катастрофических последствиях" санкций против России

Решение Вашингтона прекратить экспорт нефти из России будет иметь катастрофические последствия для мирового энергетического рынка, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас.

"Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень сложно. Россия является крупнейшим производителем нефти в мире, — предупредил Байрактар. — Поскольку мировая экономика восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией, необходимо увеличить добычу нефти. То есть, поступить прямо противоположно тому, что США пытаются сделать в настоящее время".

Напомним, стремясь "нацелиться на главную артерию российской экономики", президент США Джо Байден подписал приказ о запрете импорта нефти и газа из России.

"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российская нефть больше не будет приемлема в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина”, — пояснил Байден.

Однако, пока этот "мощный удар" ощутили только американцы:

ошеломляющая инфляция и сбои в цепочке поставок уже привели к тому, что цены на газ и бензин в США взлетели, пробив все "потолки".

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