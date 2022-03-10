Решение Вашингтона прекратить экспорт нефти из России будет иметь катастрофические последствия для мирового энергетического рынка, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас.
"Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень сложно. Россия является крупнейшим производителем нефти в мире, — предупредил Байрактар. — Поскольку мировая экономика восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией, необходимо увеличить добычу нефти. То есть, поступить прямо противоположно тому, что США пытаются сделать в настоящее время".
Напомним, стремясь "нацелиться на главную артерию российской экономики", президент США Джо Байден подписал приказ о запрете импорта нефти и газа из России.
"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российская нефть больше не будет приемлема в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина”, — пояснил Байден.
Однако, пока этот "мощный удар" ощутили только американцы:
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