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Автор Елена Былкина

Эксперт объяснил, ждёт ли человечество мировой голод

Экономика

Кандидат экономических наук Игорь Абакумов оценил вероятность наступления мирового голода из-за ситуации на Украине.

Эксперт объяснил, ждёт ли человечество мировой голод

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди спрогнозировал наступление продовольственного кризиса, связанного со спецоперацией на Украине.

Его тревоги связаны с тем, что многие средиземноморские страны зависят от российской и украинской пшеницы.

Абакумов уверен, что продуктов в мире хватит, чтобы прокормить всё население.

"Слово "голод" я бы вообще не употреблял. Примерно &frac14 часть продовольствия, даже больше сейчас уходит просто в помойку, потому что люди покупают больше, чем они могут съесть, и просто выбрасывают", — цитирует слова эксперта Москва 24.

Экономист уверен, что военная операция не помешает Украине заниматься сельским хозяйством.

"По моим данным, сельскохозяйственные постройки, посевы, поля, склады удобрения, склады семян вообще не пострадали. Поэтому посевная начнется своим чередом. Я думаю, что Украина выйдет на мировые рынки совершенно спокойно, как она и планировала, и произведет столько, сколько она планировала", — объяснил Абакумов.

России же, по словам эксперта, придётся искать покупателей на сельскохозяйственную продукцию в Китае, Юго-восточной Азии и Центральной Азии".

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Грядёт мировой голод. Евросоюз и Украина окажутся основными жертвами продуктового кризиса
Автор: Елена Былкина
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