Экономист Разуваев оценил планы властей РФ национализировать зарубежные компании

Экономист, член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил планы российских властей национализировать имущество иностранных компаний, которые прекратят свою деятельность в РФ.

"Сейчас уже нет никаких правил игры. И после того, как наши международные резервы заморожены, я считаю, что мы имеем право на всё, в том числе на национализацию. Это нужно сделать, чтобы сохранить рабочие места и зарплаты. И я полностью поддерживаю эту инициативу. Если иностранные компании что-то начнут говорить про священное право собственности, то надо напомнить им, как они поступили, заморозив наши резервы", — заявил Разуваев.

Он напомнил, что первым, кто национализировал иностранное имущество в России, был основатель СССР Владимир Ленин.

"Было принято ругать Владимира Ильича Ленина, который отказался платить по долгам и национализировал всё. Но не так уж и неправ он был в той ситуации, которая была у него. Так что дело Ленина живёт и побеждает. Я, как буржуй и всю жизнь проработавший в финансовых компаниях, полностью поддерживаю национализацию", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, который включает национализацию имущества иностранных организаций, сообщила "Единая Россия".

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