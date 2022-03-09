Victoria's Secret приостановила работу всех магазинов в России

Известный бренд нижнего белья Victoria's Secret заявил о приостановке работы интернет-магазина и всех розничных торговых точек в России.

"С 15:30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 — всех розничных магазинов Victoria's Secret", — сообщили на русскоязычном сайте компании.

В сообщении также говорится, что все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно), будут доставлены.

В ряде западных стран в последнее время была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Поэтому многие бренды вынуждены были прекратить реализовывать свои товары на территории РФ.

Однако 9 марта появилась информация, что после проявления формального негодования, вызванного спецоперацией на Украине, зарубежные компании стали массово возвращаться обратно. Жертвовать многомиллионным бизнесом в угоду Вашингтону компании не готовы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo покинуть российский рынок. Новости об уходе этих компаний обрадовали лидера республики, по его мнению, их продукция только разрушает организм, он назвал её пойлом и полуфабрикатами "для желающих страдать ожирением".

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