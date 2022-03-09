EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Victoria's Secret приостановила работу всех магазинов в России

Экономика

Известный бренд нижнего белья Victoria's Secret заявил о приостановке работы интернет-магазина и всех розничных торговых точек в России.

Victoria's Secret приостановила работу всех магазинов в России

"С 15:30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 — всех розничных магазинов Victoria's Secret", — сообщили на русскоязычном сайте компании.

В сообщении также говорится, что все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно), будут доставлены.

В ряде западных стран в последнее время была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Поэтому многие бренды вынуждены были прекратить реализовывать свои товары на территории РФ.

Однако 9 марта появилась информация, что после проявления формального негодования, вызванного спецоперацией на Украине, зарубежные компании стали массово возвращаться обратно. Жертвовать многомиллионным бизнесом в угоду Вашингтону компании не готовы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo покинуть российский рынок. Новости об уходе этих компаний обрадовали лидера республики, по его мнению, их продукция только разрушает организм, он назвал её пойлом и полуфабрикатами "для желающих страдать ожирением".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Елена Федорова
Темы россия
Sberbank
Новости
Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО
В Германии осознали "сложности" при отказе от российского газа
Фестивали BoogelWoogel и New Star Camp на "Роза Хутор" перенесены
Victoria's Secret приостановила работу всех магазинов в России
За сутки российские самолёты уничтожили 49 военных объектов Украины
Врач общей практики объяснил, чем опасно хождение без шапки весной
Психолог рассказал о заболевании Зеленского
На Зеленского покушались больше 10 раз, сообщили в офисе президента Украины
Кто может заменить спрос IT-компаний на российском рынке, рассказа политтехнолог
Мишустин заявил, что правительство поможет сохранить парк иностранных самолётов
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Последние материалы
Мишустин заявил, что правительство поможет сохранить парк иностранных самолётов
Конституционный суд РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов
Кадыров обрадовался уходу McDonald's и Coca-Cola из РФ: пойло и полуфабрикаты
Вирусолог объяснил, когда могут снять все коронавирусные ограничения
Во Франции отказ от российской нефти назвали "собственным харакири"
Наталья Лапина: Любовь Успенская присваивает мои авторские от песни "По полюшку"
В Китае объяснили отказ США от импорта российской нефти
Гербарий вашего здоровья: веточки дуба в спальне и чабрец в подушке
Посол США рекомендовал американцам немедленно покинуть РФ
"Это харакири": что говорят в Европе об эмбарго на нефть и газ из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников