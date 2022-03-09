Discovery отказалась транслировать свои каналы в России

Американская корпорация Discovery Inc приняла решение прекратить вещание каналов и сервисов на территории России. Об этом сообщили в западных СМИ.

По данным агентства Reuters, Discovery Inc отказалось распространять свои продукты в нашей стране. Среди них оказались такие каналы, как:

Discovery Channel,

Animal Planet,

Investigation Discovery,

Science Channel,

TLC,

другие.

Ранее из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине российский рынок покинула компания Netflix. Также известно, что прекратили прокат кинокартин в нашей стране следующие студии:

Walt Disney, к которому относятся Lucasfilm, MARVEL, Pixar,

Sony Pictures,

Paramount.

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