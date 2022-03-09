Американская корпорация Discovery Inc приняла решение прекратить вещание каналов и сервисов на территории России. Об этом сообщили в западных СМИ.
По данным агентства Reuters, Discovery Inc отказалось распространять свои продукты в нашей стране. Среди них оказались такие каналы, как:
Ранее из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине российский рынок покинула компания Netflix. Также известно, что прекратили прокат кинокартин в нашей стране следующие студии:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.