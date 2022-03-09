Парад санкций против РФ наносит удар по Европе, считает Володин

Запрет импорта в США энергоносителей из РФ заставляет Европу отказаться от российских нефти и газа. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что США хочет занять рынок Европы.

"За санкции против России заплатят европейцы", — информацию с таким заголовком опубликовал в своём Telegram-канале Вячеслав Володин.

Тяжесть от запрета импорта в США энергоносителей из России, по мнению председателя ГД, ляжет на плечи ЕС, так как РФ экспортирует в Европу 45% и 27% газа и нефти.

"За все издержки в будущем заплатят страны ЕС, которые будут вынуждены покупать ископаемое топливо из США по значительно более высокой цене. Всё это ляжет на плечи европейских компаний и граждан", — поделился своим мнение Володин.

Парад санкций против РФ, который стал реакцией на спецоперацию на Украине, по словам политика, наносит удар по Европе. Вернуться на российский рынок уже будет непросто, считает Володин.

"Пример тому — 2014 год. За прошедшее время нашей стране удалось обеспечить продовольственную безопасность, а также решить вопрос импортозамещения в оборонной сфере", — пишет парламентарий.

Перед Правительством стоит задача сохранить рабочие места в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании.

Володин уверен, что Россия сумеет сформировать эффективную и устойчивую к вызовам экономику.

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