Еврокомиссия сформировала план полного отказа от поставок угля, нефти и газа из России. По прогнозам организации, эту цель западные страны могут выполнить "задолго до 2030 года".
По плану REPower EU страны Евросоюза должны выполнить следующие условия:
Вместе с этим авторы документа призвали повысить энергоэффективность. Также европейским странам необходимо как можно больше использовать "зелёные" ресурсы, подчеркнули западные политики.
"Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети до конца текущего года", — написали в плане, который опубликовали на официальном сайте Еврокомиссии.
Ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что США ввели запрет на нефть и газ из России. При этом члены ЕС пока не заявляли о подобных санкциях. Эту разницу в подходах лидер Штатов объяснил большей зависимостью Европы от поставок РФ.
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