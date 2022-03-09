Европа представила план REPower EU по полному отказу от углеводородов из России

Еврокомиссия сформировала план полного отказа от поставок угля, нефти и газа из России. По прогнозам организации, эту цель западные страны могут выполнить "задолго до 2030 года".

По плану REPower EU страны Евросоюза должны выполнить следующие условия:

увеличить объёмы импорта СПГ и газопроводов от нероссийских корпораций;

нарастить собственное производство, импорт биометана и возобновляемого водорода.

Вместе с этим авторы документа призвали повысить энергоэффективность. Также европейским странам необходимо как можно больше использовать "зелёные" ресурсы, подчеркнули западные политики.

"Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети до конца текущего года", — написали в плане, который опубликовали на официальном сайте Еврокомиссии.

Ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что США ввели запрет на нефть и газ из России. При этом члены ЕС пока не заявляли о подобных санкциях. Эту разницу в подходах лидер Штатов объяснил большей зависимостью Европы от поставок РФ.

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