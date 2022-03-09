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Автор Екатерина Широкова

Финансист Тузов назвал "честный курс" рубля, не беря в расчёт политику

Экономика

И до всех перипетий с санкциями против России, курс рубля по отношению к доллару был занижен, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Тузов.

Финансист Тузов назвал "честный курс" рубля, не беря в расчёт политику

По его словам, национальная валюта всецело зависит от обеспечения золотовалютными резервами страны-эмитента. С введением новых санкций странами Запада часть российских активов оказались под "заморозкой". Поэтому назвать точный курс весьма непросто. Тем не менее на начало 2022 года, без учёта всех ограничений, "нормальным" курсом можно было бы считать 62 рубля за доллар.

"Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар", — пояснил Тузов в беседе с "Праймом".

Ранее Pravda.Ru писала о том, как лучше в нынешних условиях поступить с валютой, которая осталась "на руках". По словам экспертов, продавать доллар или евро не лучшее время, но и хранить запасы "под матрасом" тоже не выход.

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