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Автор Ольга Лебедева

Норвегия отказала ЕС в дополнительных поставках газа

Экономика

В то время как ЕС стремится сократить импорт российского газа на две трети, Норвегия, ее второй поставщик, уже качает на полную мощность и не может увеличить поставки, заверил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Норвегия отказала ЕС в дополнительных поставках газа

Являясь вторым поставщиком в Европейский Союз, благодаря своим огромным морским месторождениям, скандинавская страна покрывает около 20% европейских потребностей в природном газе.

  • Для сравнения: доля российского газа на еврорынке — 45%.

"Норвегия предоставляет максимум своих возможностей. Правительство находится в контакте с компаниями, отвечающими за производство и экспорт по газопроводам, и сегодня они поставляют газ в максимальной степени", — заявил Стёре на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во время его визита в Осло.

Напомним, в настоящее время завершается прокладка газопровода Baltic Pipe между Норвегией и Польшей через Данию. Завершенный "к концу года, в октябре или ноябре", по словам Матеуша Моравецкого, он позволит ежегодно поставлять в Польшу десять миллиардов кубометров норвежского газа, что сможет покрыть половину его потребления.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ норвегия евросоюз
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