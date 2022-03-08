Финансист Мовчан озвучил три сценария будущего экономики РФ

Финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан расписал возможные варианты развития событий для российской экономики. Он озвучил хороший, средний и плохой сценарий.

Мовчан считает, что экономическое положение России зависит от ситуации на Украине.

Будущее России, по словам эксперта, зависит от изменений в геополитическом процессе.

"Есть три сценария. Первый: тупик в Украине, потеря ресурсов, отход. В этой ситуации постепенно санкции будут облегчаться. Мы откатимся в экономике, но за счет нефти и газа потихоньку будем возвращаться — будут некие вторые нулевые", — цитирует слова финансиста Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Мовчан считает, что признание ошибок поможет РФ быстрее освободиться от гнёта экономических санкций, введённых Западом против России из-за спецоперации на Украине.

"Второй сценарий: резкое изменение политики, заявление, что "это была ошибка”, конструктивные переговоры. Тогда это более быстрый процесс восстановления, можно будет взаимодействовать с Западом. Третий: додавливание до победного конца. Как итог — усиливающиеся санкции", — выразил свою точку зрения специалист по инвестициям.

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