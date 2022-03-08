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Автор Антон Куликов

Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО

Экономика

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Российская Федерация могла бы прекратить поставки нефти и газа в страны НАТО и в другие недружественные государства. Однако не делает этого.

Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО

"Но сегодня мы думаем не о государствах, а о конкретных людях. В том числе о людях в Европе (…) Именно поэтому Россия продолжает поставлять энергоресурсы", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Те же, кто сегодня отказывается от этих поставок, не думают о собственных гражданах", — заключил Степашин.

Напомним, 7 марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1", который сегодня загружен на максимальном уровне. Однако пока такое решение не принято, отметил он.

"Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надёжным партнёром. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", — заявил он.

Стоит заметить, во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз к концу года благодаря определённым мерам "может заменить две трети того, что импортирует" из России, что положит конец "чрезмерной зависимости" союза от российского газа.

"Тяжело, чертовски тяжело, но возможно", — сказал Тиммерманс на пресс-конференции. При этом в качестве первого шага европейским потребителям предложено снизить отопление в жилье.

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Автор: Антон Куликов
Темы сергей степашин александр новак
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