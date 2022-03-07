Bloomberg: США могут запретить импорт нефти из РФ без одобрения ЕС

Власти США не исключают возможности на запрет импорта нефти из России без одобрения этого решения европейскими партнёрами. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уведомлял, что США ведут с Евросоюзом обсуждение вероятной блокировки импорта российской нефти.

При этом, как сообщает агентство, Белый дом ещё ничего не решил окончательно по поводу отказа от покупки нефти из России, о том, когда он может быть принят и сколько продлится.

Также ранее сообщалось, что Белый дом обсуждает с представителями нефтяного бизнеса возможные последствия, которые может оказать запрет на импорт российской нефти на американских потребителей и для рынка в целом.

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