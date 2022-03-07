Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?

В обозримой перспективе прогнозировать, каким будет курс рубля очень сложно. Новые жёсткие санкции могут ударить по ВВП и инфляции в России уже в этом году, заявил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По словам эксперта, "сломя голову" менять валюту в рубли, если нет острой необходимости, не стоит.

Как подчеркнул Потавин, российской экономике необходимо время для адаптации.

"Текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики", — пояснил аналитик в беседе с "Праймом".

По словам Потавина, россиянам не стоит менять валюту в срочном порядке, но и хранить её в "кубышке или под матрасом" тоже невыгодно. Как подчеркнул аналитик, на фоне происходящего банки поднимают процентные ставки по депозитам и этим можно воспользоваться.

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