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Автор Игорь Рябов

Аналитик дал прогноз по окончанию запрета на поставки западных товаров в РФ

Экономика

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников рассказал Pravda.Ru, как долго могут продлиться ограничения на поставки продукции западных компаний в РФ.

Аналитик дал прогноз по окончанию запрета на поставки западных товаров в РФ

"Я думаю, что это временно, на период острой фазы. Чем быстрее она пройдет и чем безболезненнее она будет, тем быстрее западные компании вернутся в Россию. Потому что никто в бизнесе не заинтересован в санкциях. Это дело политиков. А компаниям здесь просто ничего не остается", — заявил Сальников.

По словам аналитика, западным компаниям невыгодно покидать российский рынок, однако их место займут другие бренды, которые готовы продолжать сотрудничество в текущих условиях.

"Кто-то, может быть, не вернётся, кто-то — вернётся. Но все же понимают, что если компания уходит, то её место будет занято кем-то еще. Поэтому тут ситуация такая: для них это всё невыгодно, безусловно. В любом случае нужно ждать, чтобы хотя бы прекратилась эскалация. Окончательно всё будет ясно по итогу боевых действий, всё-таки стороны рано или поздно сядут за стол переговоров", — отметил собеседник издания.

Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада, вызванных спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, с российского рынка ушли следующие компании:

Intel и AMD;
Visa, Mastercard, Google Pay, PayPal, Apple Pay;
Audi, BMW, Skoda, Toyota;
Apple, HP, Samsung;
Twitch, Steam, OnlyFans;
Nike, H&M, Zara;
Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Netflix;
IKEA, Lego.

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