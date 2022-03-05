Heineken остановил экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ

Нидерландская корпорация Heineken прекратила поставки алкогольного напитка в Россию, а также заморозила инвестиционные проекты на территории нашей страны. Об этом рассказали представители компании.

"Концерн Heineken объявил о приостановке новых инвестиционных проектов, а также экспорта пива в Россию", — заявили в пресс-службе концерна, передаёт ТАСС.

Вместе с этим в корпорации отметили, что её заводы и подразделения в РФ продолжат работать. По словам представителей Heineken, компании крайне важно не навредить сотрудникам и выполнить все обязательства перед участниками рынка.

Ранее диетолог Ирина Караева рассказала о последствиях употребления пива каждый день. По данным специалиста, даже малой дозы этого алкогольного напитка достаточно, чтобы начались проблемы с мозгом, кислородное голодание и гибель клеток.

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