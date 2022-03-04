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Автор Елена Былкина

Беглым иностранным компаниям грозит срок за умышленное банкротство

Экономика

В России объяснили, какие перспективы существуют для иностранных компаний, собирающихся покинуть рынок РФ.

Беглым иностранным компаниям грозит срок за умышленное банкротство

Санкционное давление, оказываемое Западом на нашу страну в ответ на российскую спецоперацию на Украине, нарастает с каждым днем. Подавляющее большинство сфер отечественной экономики уже попали под жёсткие ограничения.

Как пишет "Экономическое обозрение", зарубежные компании, ведущие свою деятельность в РФ, не хотят рисковать своим капиталом, поэтому покидают страну, рискуя попасть под санкции

Такой сценарий заранее проработали власти РФ. Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов рассказал о перспективах зарубежных компаний, планирующих уйти с российского рынка. 

Зарубежные фирмы могут проигнорировать санкции и продолжат работать на территории РФ, однако они не смогут вести свою деятельность из-за ограничений на поставки сырья.

Иностранные компании могут временно передать свои активы российским партнерам. Белоусов отметил, что некоторые инвесторы поспешили прибегнуть к такому варианту. После стабилизации ситуации инвесторы смогут вернуть свою долю.

Самый пессимистичный сценарий предполагает полное закрытие производства и увольнение сотрудников. Именно по такому пути сейчас идут многие зарубежные фирмы.

При этом подобные действия расцениваются как умышленное банкротство, что в РФ наказывается в виде лишения свободы до шести лет.

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Санкции США против 19 «олигархов» из России, условие отмены - прекращение спецоперации на Украине
Автор: Елена Былкина
Темы банкротство андрей белоусов
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