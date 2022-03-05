Эксперт объяснил, окажется ли Россия в полной изоляции

Россия не окажется в изоляции из-за отмены всех рейсов по международным направлениям российской авиакомпанией S7 Airlines c 5 марта. Такое мнение высказал гендиректор в Ассоциации аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачёв, комментируя ситуацию Pravda.Ru. По его словам, это может быть связано с тем, что у них все самолёты в основном арендованные, и компании могли поставить жёсткие условия.

Собеседник издания заметил, что "Аэрофлот" находится немного в лучшем состоянии, потому что у него есть собственный парк.

"У него там небольшой парк, который находится в лизинге. И он практически уже процентов 85-90 оплатил этого лизинга. Поэтому ему чуть-чуть осталось оплатить, и он будет иметь собственный парк. Собственные машины никто не сможет остановить. Разговор идет только о лизинге", — пояснил Горбачёв.

Он добавил, что компания "Победа" работала только на лизинговых машинах. И она не ходила никуда дальше Европы. А на СНГ они могут летать, там открыто.

По словам гендиректора, беда на нас, конечно, свалилась, серьёзная, но не фатальная. Сказать, что всё остановилось полностью, нельзя. Есть, в конце концов, и собственный парк воздушных судов, на котором можно летать. И по лизингу которые машины были, можно летать в пределах России, не вылетая куда-то дальше.

Тем, кто хочет попасть в Европу, Горбачёв посоветовал летать на перекладных. Например, в Италию можно попасть через Стамбул на Turkish Airlines, а там пересесть, если есть виза.

"Так что можно летать на тех воздушных судах и тех компаниях, для которых открыто. В конце концов, мы можем летать на египетских линиях, мы можем летать на турецких линиях. Пожалуйста, летай. В конце концов, у нас есть СНГ. Почему не полететь, например, на "Узбекских авиалиниях"? Попросить — они будут летать из Москвы", — пояснил генеральный директор.

При этом, по его мнению, это будет стоить не дороже. Просто "Узбекские авиалинии" будут летать из Москвы. Пожалуйста, они могут летать и в Европу. Для них небо открыто. То же самое касается казахов и туркменов.

Горбачёв считает, что для них это не опасно, и санкции против них за поддержку России не введут. Западные авиакомпании в таком случае не выдержат сами. Они и так выдохнутся через два-три месяца, и начнётся массовое банкротство лизинговых компаний, предположил эксперт.

Ранее авиакомпания S7 Airlines предупредила об отмене всех рейсов по международным направлениям с 5 марта. Уведомления об этом были направлены пассажирам.

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