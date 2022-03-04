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Автор Евгения Васильева

Клименко оценил последствия ухода Microsoft из России: "Вопрос можно решить"

Экономика

Директор и владелец компании LiveInternet, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал объявление корпорации Microsoft о прекращении продаж и оказания услуг на территории России из-за её решения провести военную спецоперацию по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине.

Клименко оценил последствия ухода Microsoft из России: "Вопрос можно решить"

"Сразу из-за решения Microsoft ничего не произойдёт. Программное обеспечение стоит, хоть и устаревает. Однако, я думаю, на протяжении следующего года никаких сложностей у тех, кто работает на такой продукции, не возникнет, если только у кого-то подходит окончание лицензии", — объяснил специалист.

Как отметил эксперт, товары Microsoft можно заменить на отечественный софт. В качестве примера собеседник издания привёл российского разработчика операционных систем "Альт".

"У нас есть, например, "МойОфис" и другие продукты под замену. Они, может быть, не такие красивые, как Microsoft, прямо совсем. В целом, будет неприятно тем, кому придётся заменять Microsoft на отечественный продукт. Но этот вопрос можно решить. Самая сложная задача у нас сейчас с процессорами", — заключил Клименко.

Ранее компания Microsoft заявила, что больше не станет продавать свои товары в России. Причиной послужили санкции западных стран и присутствие Москвы на Украине. Также представители корпорации пообещали помогать Киеву с кибербезопасностью.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", — сообщили на официальном сайте корпорации.

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Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы россия украина герман клименко
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