Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине

В ответ на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины западные страны приняли решение "задушить" российскую экономику. Чего ждать народу РФ?

Издание "Репортёр" пишет, что России и её народу придётся заплатить высокую цену за победу.

Санкции, приятые против РФ приняты в сфере энергетики, транспорта, авиационной промышленности, технологий и телекоммуникаций, платёжных систем, сервисов доставки. Прекращено сотрудничество в области спорта, культуры и кинематографа.

С отечественного рынка исчезнут многие привычные продукты питания и напитки. Эксперты сходятся во мнении, что прежняя жизнь закончилась и начинается новая, более тяжелая.

Отказ от собственных технологий и покупка готовых решений за нефтедоллары дорого обойдётся отечественной промышленности.

Выход видится в том, чтобы заняться копированием чужих технологий и использовать китайский опыт.

"Играть по правилам Запада означает заведомо обрекать себя на технологическое отставание. Китай во многом обязан своим развитием тому, что просто игнорировал претензии на нарушения чужих патентов, а также вынуждал иностранные компании создавать совместные предприятия и делиться лицензиями", — говорится в материале.

Есть мнение, что Россию ждёт технологический рывок вперёд и последующий мощный экономический подъём.

После закрытия технологического "железного занавеса" отечественная продукция будет нуждаться во внутреннем рынка сбыта за счёт его расширения.

Говорится о необходимости привлекать высокооплачиваемых иностранных специалистов, закупать оборудование и открывать совместные предприятия с китайскими партнёрами.

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