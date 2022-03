Япония прервала авиасообщение с Европой

Флагманский перевозчик Японии Japan Airlines Co. Ltd. (JAL) вместе с другой крупной авиакомпанией страны, принадлежащей ANA Holdings Inc, отменили все рейсы в Европу и из Европы, сославшись на проблемы безопасности на фоне спецоперации России на Украине.

Представитель JAL заявил, что авиакомпания "постоянно следит за ситуацией”, и в свете "нынешних событий на Украине и различных рисков принято решение отменить рейсы.”

Сайт ANA Cargo, в свою очередь, сослался на "высокую вероятность того, что самолёты компании "не смогут облететь Россию из-за текущей ситуации на Украине.”

В обычных условиях оба авиаперевозчика используют воздушное пространство России для своих рейсов. В среднем они совершали 60 рейсов в неделю, основными направлениями были Лондон, Париж, Франкфурт и Хельсинки.

Япония еще не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Москва тоже не ввела для неё ограничений, поэтому технически японские перевозчики все еще могут летать над Россией. Но почему-то не хотят.

