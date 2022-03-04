EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Boeing пострадал от санкций против России

Экономика

Американская транснациональная корпорация Boeing может пострадать от закрытия неба над США для российских самолетов.

Boeing пострадал от санкций против России

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, Boeing заключал контракты с российской группой "Волга-Днепр", владеющей грузовыми самолетами Ан-124, для перемещения грузов на свои заводы в США, что потенциально означает, что новые ограничения ограничат способность американской компании работать за пределами базы в Вашингтоне.

Впрочем, в самом Boeing на ситуацию смотрят оптимистично:

"Мы тесно сотрудничаем с широким спектром партнеров по цепочке поставок и логистике, чтобы справиться с любыми потенциальными последствиями” (цитата Bloomberg).

Однако, как утверждает автор материала, срыв как минимум четырёх рейсов российских грузовых бортов до 4 апреля будет означать "поломку" графика производства Boeing.

Заменить крупнейший в мире серийный грузовой самолет Ан-124 попросту нечем. Единственный аналог — украинский Ан-225 — как сообщается, "был поврежден без шансов быть отремонтированным" во время столкновений между украинскими и российскими силами в аэропорту Хостомель, к северо-западу от Киева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Sberbank
Новости
Зеленский выпустил видеообращение по ситуации на Запорожской АЭС
Япония прервала авиасообщение с Европой
В Мытищах зарезали 20-летнего парня
Boeing пострадал от санкций против России
Киев оперативно обвинил Россию в "поджоге" Запорожской АЭС
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по Украине
На Украине горит Запорожская АЭС
В деле подчинения Европы Байден обошёл Наполеона и Гитлера — Сергей Лавров
Kyiv Independent: ВСУ пленных брать не будут
Российские и американские военные создали между собой канал связи
Популярное
Мир. Новости мира
Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.

Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Бывший СССР
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Политика. Новости и аналитика
Россия полностью остановила поставки нефти в США
Мир. Новости мира
Экс-глава МИД Австрии: Россия не могла до бесконечности говорить об опасениях
Марина Курако Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт Марина Курако Василий Амирджанов В России импортозаместят голливудское кино Василий Амирджанов Ирина Шлионская Слепые люди тоже видят. Но не так, как зрячие Ирина Шлионская
Происшествия
Украинские каратели от ВСУ расстреляли в упор две семьи их Харькова
Экономика и бизнес
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Военный эксперт назвал последствия прибытия иностранных наёмников на Украину
Мир. Новости мира
Военный эксперт назвал последствия прибытия иностранных наёмников на Украину
Последние материалы
Япония прервала авиасообщение с Европой
В Мытищах зарезали 20-летнего парня
Boeing пострадал от санкций против России
Киев оперативно обвинил Россию в "поджоге" Запорожской АЭС
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по Украине
На Украине горит Запорожская АЭС
В деле подчинения Европы Байден обошёл Наполеона и Гитлера — Сергей Лавров
Kyiv Independent: ВСУ пленных брать не будут
Российские и американские военные создали между собой канал связи
В Росcии заблокировали Facebook, Twitter и ряд популярных сайтов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников