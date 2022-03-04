Boeing пострадал от санкций против России

Американская транснациональная корпорация Boeing может пострадать от закрытия неба над США для российских самолетов.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, Boeing заключал контракты с российской группой "Волга-Днепр", владеющей грузовыми самолетами Ан-124, для перемещения грузов на свои заводы в США, что потенциально означает, что новые ограничения ограничат способность американской компании работать за пределами базы в Вашингтоне.
Впрочем, в самом Boeing на ситуацию смотрят оптимистично:
"Мы тесно сотрудничаем с широким спектром партнеров по цепочке поставок и логистике, чтобы справиться с любыми потенциальными последствиями” (цитата Bloomberg).
Однако, как утверждает автор материала, срыв как минимум четырёх рейсов российских грузовых бортов до 4 апреля будет означать "поломку" графика производства Boeing.
Заменить крупнейший в мире серийный грузовой самолет Ан-124 попросту нечем. Единственный аналог — украинский Ан-225 — как сообщается, "был поврежден без шансов быть отремонтированным" во время столкновений между украинскими и российскими силами в аэропорту Хостомель, к северо-западу от Киева.
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