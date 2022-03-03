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Автор Евгения Васильева

Экономист рассказал, каким должен быть ответ России на санкции Запада

Экономика

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил, что Москва должна ответить на ограничения со стороны Запада. Как подчеркнул экономист, в этот раз антироссийские санкции являются беспрецедентными.

Экономист рассказал, каким должен быть ответ России на санкции Запада

"В первую очередь меры правительства должны быть направлены как на поддержку отечественной экономики, так и на поддержку доходов граждан. Именно это может стать достойным ответом на санкции Запада. А пытаться что-либо предпринять, чтобы нанести "ответный удар", на мой взгляд, было бы странным", — сказал эксперт, слова которого приводит "Свободная пресса".

Вместе с этим он отметил, что попытки России навредить западным корпорациям бессмысленны. Нашу страну можно назвать маленькой частью их бизнеса, пояснил специалист. По его словам, европейские и американские политики восполнят ущерб компаний. Однако пострадает образ Москвы как надёжного партнёра, предупредил экономист.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что после введения санкций со стороны Запада в РФ начнётся трёхлетний "жесточайший кризис". Также предприниматель осудил решение Европы и США ввести ограничительные меры, поскольку из-за них пострадают обычные граждане.

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Что будет в России дальше? Падение экономики, обвал рубля, снижение доходов | Советы в кризис
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы олег дерипаска
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