Тяжело придётся ЕС без российского газа: европейские ПХГ стремительно пустеют

По сообщению "Газпрома", из ПХГ в Европе уже отобран весь газ, закачанный в них в летний период.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб. м — 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году — 0. Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции — на 77,1%" — говорится в официальном Telegram-канале "Газпрома".

В компании сообщили, что с начала 2022 года уровень запасов топлива в ПХГ Европы демонстрирует рекордные минимумы за всю историю многолетних наблюдений, а с 26 февраля запасы газа оказались уже меньше минимальных, на текущий момент — на 0,6 млрд. куб.м.

Чтобы пополнить запасы газа в европейских ПХГ к будущей зиме, за летний сезон необходимо будет закачать в них такие огромные объёмы топлива, которые до сих пор ещё в них не закачивали. Сделать это будет невероятно сложно, с учётом суточных лимитов закачки в хранилища, а также общего объёма газа, имеющегося в наличии на рынке Европы.

В "Газпроме" напомнили, что украинские хранилища также сейчас заполнены газом на минимальном уровне.

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