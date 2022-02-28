Экономист объяснил повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 20 процентов

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов оценил сообщение Центрального банка России об экстренном повышении ключевой ставки до рекордных 20% годовых. По словам специалиста, такая мера необходима, чтобы уберечь деньги граждан на депозитах.

"Люди чувствуют изменения курсовой разницы, люди чувствуют усиления инфляции. И если хочется сохранить денежную массу населения на депозитах, то эта мера вполне адекватна", — объяснил эксперт, слова которого цитирует RT.

Как подчеркнул специалист, показатель должен понизиться до нормального уровня, когда закончится "турбулентное течение" в экономике. В Банке РФ отметили, что повышение ставки стабилизирует цены и не позволит средствам россиян обесцениться, передаёт РИА Новости.

Также руководители ЦБ сообщили о "кардинальных изменениях" внешних условий для экономики нашей страны. По этой причине ключевая ставка выросла с 9,5% до 20% годовых, сказали в организации.

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