Боррель: полностью отключить Россию от SWIFT невозможно

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, у Евросоюза не получится полностью отключить Россию от SWIFT из-за связи российской экономики с экономическими системами других государств.

"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", — объяснил Боррель, слова которого передаёт ТАСС.

При этом глава европейской дипломатии заверил в намерении как можно сильнее ударить по экономике РФ.

"Степень отключения [от SWIFT] тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ", — уточнил Боррель.

Ранее в Вашингтоне подчеркнули, что теперь все страны "большой семёрки" выступают за отключение банков России от SWIFT после того, как эту инициативу поддержала и Япония.

Напомним, 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ. На Россию, признанную "агрессором", США и ЕС накладывают многочисленные санкции.

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