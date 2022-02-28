"Известия": мошенники крадут деньги под предлогом сбережения финансов от санкций

На фоне введения новых экономических санкций против РФ мошенники начали предлагать жителям страны переводить деньги на "безопасный счёт". Однако вместо обещанных услуг по сбережению финансов они забирают средства у россиян, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Глава проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева отметила, что на самом деле злоумышленники просят перевести деньги на подставные счета. Она порекомендовала россиянам не поддаваться на такие провокации, так как это может грозить серьёзными финансовыми потерями.

Начальник отдела ИБ "СёрчИнформ" Алексей Дрозд подчеркнул: мошенники предлагают перечислить деньги на "безопасный счёт" и по телефону, и в социальных сетях.

По словам экспертов, столкнувшись с предполагаемым обманщиком, нужно сохранять спокойствие и бдительность, а не поддаваться его манипуляциям.

Ранее Британия ввела санкции в отношении нескольких российских кредитных организаций. Наиболее серьёзные ограничения коснулись ВТБ. Клиенты этого банка теперь не могут пользоваться картами Visa и Mastercard за рубежом.

Санкции введены в связи с начавшейся военной спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.

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